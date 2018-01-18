"Sömestir tatili için yurt dışı biletlerine göz attığımızda ilk 5 sırada Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Münih gibi tam 4 Alman şehri yer alıyor"

İstanbul sömestir tatilinin en gözde şehri oldu.



Enuygun.com'un verilerine göre sömestir tatili için bilet alanların büyük çoğunluğu yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlere uçacak.



19 Ocak Cuma günü başlayacak ikinci yarı tatili için bilet alanlar yurt içinde en çok İstanbul'u, yurt dışında ise Almanya'yı tercih etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yarı yıl tatili için yurt içinde en fazla tercih edilen şehir olan İstanbul'un çocuklar için güzel imkanlar sunduğuna belirtti.



Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Oyuncak Müzesi, Panorama 1453 Müzesi, Uçurtma Müzesi, İstanbul Akvaryum ve diğer akvaryumlar, Dolmabahçe, Topkapı ve Beylerbeyi gibi saraylar, parklar, bahçeler çocuklarınızla gezebileceğiniz yerler arasında.



Gezilecek yerlerin çokluğu, kültürel faaliyetlerdeki çeşitlilik, her yaştan çocuk ya da gence hitap edecek seçeneklerin çokluğu nedeniyle tatillerde İstanbul'a gelmek isteyenlerin sayısında artış oluyor. Sömestr tatili için Enuygun.com üzerinden bilet satın alan çocuklu aileler ilk olarak İstanbul'u tercih etti. İstanbul'un ardından sömestr tatili boyunca en çok uçak bileti satın alınan şehirler ise sırayla Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon oldu."



Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin tatile çıkacağı sömestr döneminde yurt dışında en çok Almanya'nın tercih edildiğini dile getiren Hacıbayramoğlu, “Sömestir tatili için yurt dışı biletlerine göz attığımızda ilk 5 sırada Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Münih gibi tam 4 Alman şehri yer alıyor. Diğer talep gören yerler ise kayak yapılabilen ve vizesiz gidilebilen yerler. Bunlarda da ilk sırada Saraybosna var." açıklamasında bulundu.