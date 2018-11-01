İç güvenlik operasyonlarında son 24 saatte Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında 24 saatte 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.



Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



