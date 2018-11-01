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Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İç güvenlik operasyonlarında son 24 saatte Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında 24 saatte 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #diyarbakır
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