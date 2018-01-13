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Son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor! Barajlardaki doluluk oranı düştü

Ocak ayının neredeyse ortasındayız ama sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde. Yaşanan kuraklık önümüzdeki dönem için bir uyarı mı? İşte uzmanların yanıtları

Kuraklık tehlikesi kapıya dayandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kuraklık endişesi yarattı. 

İklimlerin dengesinin değişmesiyle mevsimler alt üst oldu. Orman ve Su İşleri Bakanı da açıkladı. Türkiye 1970'lerden bu yana görülen en kurak yıllardan birini yaşıyor. 

Kuraklığın yaşanmasındaki en önemli neden ise hava kirliliği ve yakıt kullanımındaki bilinçsizlik.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Levent Şaylan Ulusal Kanal'a konuştu, yapılması gerekenleri anlattı.

Barajlar özellikle tarım alanlarının sulanması bakımından önemli ama barajlarda da doluluk oranı düştü. 

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ ARAJLARDA DOLULUK ORANI(%)

ANKARA: 20

İSTANBUL: 65

İZMİR: 34

Kuraklık endişesi en çok çiftçilerin kaygıları artırdı. Kuraklığın böyle devam etmesi durumunda bahar aylarında tarımsal kuraklık yaşanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #baraj #kurak
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