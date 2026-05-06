Son 5 Yılın en büyük kaçak sigara yakalaması İzmir'de gerçekleşti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan günü Bornova'da önceden belirlenen bir depoyu hedef aldı. Baskında yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Depoda yapılan detaylı aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilen 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 milyon 850 bin adet içi doldurulmuş makaron muhafaza altına alındı.

REKORLAR LİSTESİNE GİRDİ

İzmir polisinin bu çalışması, kentin suçla mücadelesinde yeni bir rekor olarak kayda geçti. Bu yakalamanın, İzmir'de son 5 yıl içerisinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı. Operasyonun büyüklüğü, 2026 yılında Türkiye genelinde yapılan sigara yakalamaları sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alarak tescillendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.