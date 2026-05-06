Son 5 Yılın en büyük kaçak sigara yakalaması İzmir'de gerçekleşti

Bornova'da bir depoya düzenlenen baskınla 10 milyon liralık dev sevkiyat engellendi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Son 5 Yılın en büyük kaçak sigara yakalaması İzmir'de gerçekleşti
Yayınlanma:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan günü Bornova'da önceden belirlenen bir depoyu hedef aldı. Baskında yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Depoda yapılan detaylı aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilen 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 milyon 850 bin adet içi doldurulmuş makaron muhafaza altına alındı.

REKORLAR LİSTESİNE GİRDİ

İzmir polisinin bu çalışması, kentin suçla mücadelesinde yeni bir rekor olarak kayda geçti. Bu yakalamanın, İzmir'de son 5 yıl içerisinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu vurgulandı. Operasyonun büyüklüğü, 2026 yılında Türkiye genelinde yapılan sigara yakalamaları sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alarak tescillendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Rakamlar ezber bozdu! 100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyorRakamlar ezber bozdu! 100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyorEğitim
İran'dan Hürmüz için kural listesiİran'dan Hürmüz için kural listesiDünya
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybettiGündem
Kaçak Sigara kaçakçılıkla mücadele
Günün Manşetleri
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Kurultay davası ertelendi
TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba Gazete manşetleri 6 Mayıs Çarşamba