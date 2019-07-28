Son 7 ayda 686 göçmen boğularak hayatını kaybetti

Hayalleri daha iyi bir gelecek inşaa etmekti. Doğup büyüdükleri toprakları bu yüzden terk eden 686 göçmen Akdeniz'de öldü. Son 7 aya ait rakamlara göre 36 bin 670 göçmen, Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaştı.

Binlerce göçmene mezar olan Akdeniz'de yine binlerce göçmenin umut arayışı sürüyor.Rotalarını Avrupa'ya çeviren 36 bin 670 göçmen Akdeniz'i geçmeyi başardı. Ancak 686'sı onlar kadar şanslı değildi.686 göçmen Avrupa'ya ulaşamadan Akdeniz'de boğularak yaşamlarını yitirdi.Üstelik bu rakamlar geçtiğimiz günlerde Libya açıklarında alabora olan göçmen teknesinde ölen 150 kişi dâhil değil.Rakamlar Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün son 7 aya ait raporundan.Uluslararası Göç Örgütü bu yıl Akdeniz'den Güney Amerika'ya kadar dünya genelinde 1442 göçmenin 'umuda yolculuk'ta hayatını kaybettiğini belirtti.Geçen yılın bu döneminde dünya genelinde bu sayı 3 bin 65'idi. Akdeniz'de ise 1508 göçmenin öldüğü kayıtlara geçti.