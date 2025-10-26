Son 7 gün! 31 Ekim'den sonra ehliyet yenilemek servete mal olacak!
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan sürenin dolmasına sadece 1 hafta kaldı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 2 milyon kişi hala eski ehliyetini kullanırken, 31 Ekim'den sonra yenileme yapacakları bekleyen devasa zam dudak uçuklatıyor...
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanan yeni tip çipli sürücü belgeleriyle eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 Perşembe günü mesai bitiminde sona eriyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu tamamlandı. Ancak hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam edenlerin sayısı da oldukça yüksek: Tam 1 milyon 904 bin 280 kişi.
Bu kişiler, 31 Ekim tarihine kadar ehliyetlerini yenileme işlemi yapmazlarsa, mevcut sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve trafikte büyük cezalarla karşı karşıya kalabilecekler.
SÜREYİ KAÇIRAN 7 BİN 423 TL FAZLA ÖDEYECEK!
Yenileme işlemini son haftaya bırakanları bekleyen tek risk ehliyetlerinin geçersiz sayılması değil. Süreyi kaçıranlar aynı zamanda ciddi bir mali yükle de karşılaşacak.
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025 tarihine kadar ödenmesi gereken ücret (harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli dahil) yalnızca 15 lira.
Ancak 1 Kasım Cuma gününden itibaren bu ücret astronomik bir şekilde artacak. B sınıfı sürücü belgesi için yenileme ücreti tam 7 bin 438 liraya yükselecek. Bu da demek oluyor ki, son 1 hafta içinde ehliyetini yenileyenler, fazladan 7 bin 423 liralık bir ödeme yapmaktan kurtulacak.
Diğer ehliyet sınıfları için de durum farklı değil. Kasım ayından itibaren;
A, A1, A2, F sınıfı eski tip ehliyet sahipleri yenileme için toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş ödemek zorunda kalacak.
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip ehliyet sahiplerinin ödemesi gereken tutar ise 11 bin 235 lira 60 kuruş olacak.
BAKAN YERLİKAYA UYARDI: "SÜRE UZATILMAYACAK!"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme hızının hala düşük olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, sürenin kesinlikle uzatılmayacağını vurguladı.
İndirimli yenileme için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaştığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Peki, eski tip sürücü belgesini son 1 hafta içinde yenilemek isteyenler ne yapmalı? Başvuru süreci oldukça basit adımlardan oluşuyor:
Randevu Alın: Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulamasından veya "nvi.gov.tr" internet adresi üzerinden size en uygun nüfus müdürlüğünden randevu alın.
Gerekli Belgeleri Hazırlayın:
Eski sürücü belgeniz
15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont (Vergi dairesi müdürlüklerine, PTT şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden ödenebilir)
Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış "Sürücü Olur" sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilginiz (Nüfus müdürlüğünde teyit edilecek)
Başvuruyu Tamamlayın: Randevu aldığınız nüfus müdürlüğüne giderek belgelerinizi teslim edin ve başvurunuzu tamamlayın.