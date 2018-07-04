Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı dün veda turundaydı. Binali Yıldırım'ın ilk durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Ardından karargâhı ziyaret eden Yıldırım, veda konuşmasını da Çankaya Köşkü'nde yaptı.



Türkiye'de bir devir kapanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz'daki yemini ile







Yüksek yargının başkanlarını da ziyaret etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Başbakan Yıldırım'ın veda duraklarındandı.



Binali Yıldırım, karargâha da gitti. Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü, özel defteri imzaladı.



Yıldırım'ın gün içinde ziyaret ettiği isimler arasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vardı.



Yıldırım'ın son durağı ise TRT oldu. Başbakan, TRT Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.



Yıldırım daha sonra Çankaya Köşkü bahçesindeki resmi tören alanında düzenlenen veda programına katıldı.



Burada kürsüye çıkan son Başbakan, bir de konuşma yaptı.



ulusal.com.tr Türkiye'de bir devir kapanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz'daki yemini ile Başbakan Binali Yıldırım 'ın görevi sona erecek. Başbakanlık makamı kaldırılacak. Son Başbakan unvanını alacak olan Yıldırım işte bu nedenle veda turuna çıktı. İlk durak Türkiye Büyük Millet Meclis'i oldu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile bir saati aşkın görüştü Yıldırım. Daha sonra Meclis bahçesinde yürüyüş yaptı.Yüksek yargının başkanlarını da ziyaret etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Başbakan Yıldırım'ın veda duraklarındandı.Binali Yıldırım, karargâha da gitti. Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü, özel defteri imzaladı.Yıldırım'ın gün içinde ziyaret ettiği isimler arasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vardı.Yıldırım'ın son durağı ise TRT oldu. Başbakan, TRT Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.Yıldırım daha sonra Çankaya Köşkü bahçesindeki resmi tören alanında düzenlenen veda programına katıldı.Burada kürsüye çıkan son Başbakan, bir de konuşma yaptı.