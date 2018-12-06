Bahar ve yaz aylarında büyük darbe yiyen PKK'lılar, kış üslenmesinde de hüsrana uğradı. Son 1 ayda teröristlere ait tam 194 sığınak kullanılmaz hale getirildi. 2 ton yaşam malzemesi de imha edildi.

PKK'lıların yurtiçinde yapılanmasına geçit verilmiyor. Teröristlerin gizlendikleri sığınaklar yok edildi, yaşam malzemeleri yakıldı.



İçişleri Bakanlığı, önemli veriler paylaştı. Son 1 ayda PKK'nın kış yapılanmasına yönelik 9 bin 765 iç güvenlik operasyonu yapıldı. Arazi aramalarında toplam 194 sığınak imha edildi.



48'i ağır olmak üzere 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ve 90 mayın ele geçirildi.



Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı da yaşıyor. Örgütün sığınaklarda gizlediği 12 ton yaşam malzemesi operasyonlarda yok edildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldığı bir televizyon programında, yaklaşık 2 yıldır hava desteğiyle sadece yurtiçinde 732 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bu operasyonlar İHA, helikopter ve uçaklar tarafından yapıldı.



ulusal.com.tr

