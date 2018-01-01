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Son bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

Etiketler; #içişleri bakanlığı #terörle mücadele #türkiye
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