Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede haftalık bilançoyu açıkladı. Son bir haftada 14 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4bin 403 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.



Yapılan açıklamaya göre son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.



İkisi lider kadrodan olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.



TSK'nın destan yazdığı Afrin'de de bilanço artıyor. Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'ye ağır darbe indiriliyor.



Zeytin Dalı Harekâtının başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 403 oldu.



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