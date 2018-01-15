Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor. Son bir haftada 19 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada terör örgütleri PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi



Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt içinde 2'si ölü, 9'u sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.



Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan ve karadan bin 299 operasyon yaptı.



Terör örgütlerine yardım/yataklık yapan 986 kişi de yakalandı.



Kış operasyonlarında Batman'da 2, Bitlis 51, Diyarbakır'da 7, Hakkari'de 2, Mardin'de 3, Muş'ta 1, Şırnak'ta 1, Siirt'te 2, Tokat'ta 1, Tunceli'de 8, Van'da 1 olmak üzere 11 ilde 79 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.



14'ü ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah, bin 168 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 30 el bombası, 3 bin 682 adet mühimmat ele geçirildi. 19 el yapımı patlayıcı da imha edildi.







ulusal.com.tr