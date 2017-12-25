Türkiye yeni yıla hazırlanırken, Mehmetçik, terörle mücadele operasyonlarına bütün hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 4.411 kişi gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 872 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör (PKK/KCK 209, AŞIRI SOL 15, DEAŞ 106, FETÖ/PDY 617) 3.358 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 106’sı Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.411 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE; TOPLAM 25 (4 ÖLÜ, 15 SAĞ, 6 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

18 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST (SAĞ)

►HATAY/REYHANLI – 1 (SAĞ)



19 ARALIK SALI GÜNÜ – 5 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 SAĞ)

►BİNGÖL/GENÇ– 5 (4 ÖLÜ, 1 SAĞ)



20 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ – 12 TERÖRİST (8 SAĞ, 4 TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 4 (TESLİM)

►ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 1 (SAĞ)

►DİYARBAKIR/LİCE – 1 (SAĞ)

►ŞANLIURFA/CEYLANPINAR – 3 (SAĞ)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 3 (SAĞ – EL NUSRA)



21 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ – 1 TERÖRİST (SAĞ)

►DİYARBAKIR/LİCE – 1 (SAĞ)



23 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (SAĞ)

►ÇANAKKALE/GÖKÇEADA – 4 (SAĞ – TKEP/L)



24 ARALIK PAZAR GÜNÜ – 2 TERÖRİST (TESLİM)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 2 (TESLİM)



Operasyonlar neticesinde;

►10 ilde (Batman 3, Bingöl 3, Bitlis 10, Diyarbakır 9, Mardin 7, Hakkâri 1, Muş, 1, Osmaniye 1, Şırnak 1, Tunceli 13)

49 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►9’u Ağır ve Uzun Namlulu (7 Kalaşnikov, 1 Roketatar, 1 M-16) toplam 10 silah,

►367 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►1 El Bombası,

►179 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

►20 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.449 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 20.399.670 TL olan;

►1.233 kg Esrar,

►277 kg Eroin,

►2,20 kg Kokain,

►7,56 kg Metamfetamin,

►34,69 kg Afyon,

►2,82 kg Sentetik kannabinoid maddesi,

►17.766 adet Uyuşturucu Hap,

►8.358 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 4.849.827 TL olan;

►670.811 adet Kaçak Sigara,

►30.830 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.358 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 47 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Kütahya, Kocaeli, Manisa, Muş, Mersin, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak) 425 şüpheli gözaltına alınmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 500 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 129 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı ve koordineli olarak,

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, vatandaşlarımızın yaklaşan yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla; 74.162 personel, 13.525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 köpek unsuru ile 4.329 hassas noktada “TÜRKİYE GÜVEN HUZUR - 8” ,

Geleceğimiz olan üniversite, lise, ortaokul ve ilkokulda eğitim ve öğretim gören gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitimleri dışında sosyal hayatlarını geçirdikleri yerlerin güvenli bir ortam haline getirilmesi ile okullarına geliş ve gidişlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla; umuma açık yerler (kafe, elektronik oyun salonu, internet salonu, park ve bahçeler) ve bu alanların gidiş geliş istikametlerinde, şüpheli ve aranan şahıslar ile suç unsuru niteliğindeki ateşli silah, kesici delici alet, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi amacı ile 9.896 personel, 2.891 ekip, 12 köpek unsuru ile “GÜVENLİ EĞİTİM - 3” ,

Çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi ve ayrıca okul çevresinde uyuşturucu madde satışına engel olunması amacıyla; 4.069 ekip ve 16.904 personelin katılımı ile 5.604 okul ve çevresinde “ÇOCUKLARIMIZ GÜVENDE”,

Uygulamaları icra edilmiştir.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

266’sı denizlerde olmak üzere 4.305 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 106 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



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