Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığından, TSK'nın 20-27 Nisan tarihlerindeki faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.Yürütülen operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere yurt içinde 13, yurt dışında 28 terörist etkisiz hale getirildi. 41 teröristle 10 piyade tüfeği ve bir dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği olmak üzere 11 silah ele geçirildi. Operasyonlarda 30 el yapımı patlayıcı belirlenerek imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 28 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.Operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı.Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında sürdürülen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 93 kişi yakalandı.PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucunda 52 kilo 9 gram uyuşturucu, 43 bin 720 paket kaçak sigara ve 3 cep telefonu ele geçirildi.