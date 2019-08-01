Son dakika 1 Ağustos 2019 Perşembe haberleri... AK Partili Burhan Kuzu'dan televizyon canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, FETÖ, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

AK Partili Burhan Kuzu; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediğini iddia etti. Kuzu, "Parlamenter sistemin güçlü olduğu palavradır. Parlamento sistemi 'başkanlık sistemi'nden daha güçlü değildi" şeklinde konuştu. Kuzu, "FETÖ, uzun süre kendini takiyye yaparak gizledi" dedi

AK Parti kurucusu, eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, Tele 1 TV'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi.



Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrındaki değişikliği olumlu gördüğünü ifade etti.



GÜL, DAVUTOĞLU VE BABACAN İDDİASI



AK Partili Kuzu; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediği aktardı.



Burhan Kuzu, "Parlamenter sistemin güçlü olduğu palavradır. Parlamento sistemi 'başkanlık sistemi'nden daha güçlü değildi" ifadelerini kullandı.



Kuzu, "FETÖ, uzun süre kendini takiyye yaparak gizledi" dedi.



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