Son dakika 1 Ağustos 2019 Perşembe haberleri... Hükümet ile pazarlıkta 3600 ek gösterge ayrıntısı

Memurların hükümet ile pazarlığında 3600 ek gösterge ile ilgili de bir talep yer aldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge, dört toplu sözleşmede 'Ek Göstergelerde İyileştirme' başlığıyla masaya taşıdığımız bir konu" dedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.



Maaşlara zammın yanında, 3600 ek gösterge, kamuda sözleşmeliliğe son verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındakilerin genel hizmetler sınıfına alınması gibi taleplerinin de olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:



"3600 ek gösterge, dört toplu sözleşmede 'Ek Göstergelerde İyileştirme' başlığıyla masaya taşıdığımız bir konu. Bunun tüm kamu görevlilerini memnun edecek bir uzlaşı ve çerçeveyle yapılacağı yer toplu sözleşme masasıdır. Pazarlık masası aslında memnuniyetin üretileceği en önemli mekanizmadır. Hükümet açısından bu mekanizmayı işletmek için bu süreç aslında bir fırsattır. Bunun geri tepmemesi gerekir."



Yalçın, kamu görevlilerinin gelir vergisi konusunda çok ciddi sıkıntılarının olduğuna dikkati çekerek, memurlar için gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini ya da yüzde 15'i aşan kısmının bir düzenlemeyle geri ödenmesini istediklerini dile getirdi.



Emekliler verilen bayram ikramiyesinin bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmesini talep ettiklerini ifade eden Yalçın, tüm kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerin yanında hizmet kollarını ilgilendiren çok sayıda taleplerinin de olduğunu belirtti.