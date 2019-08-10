2019 Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, vatandaşlar bayram tatili süresi konusunda hükümetin açıklayacağı kararı odaklanmış durumda. Vatandaşlar, hükümetten yapılan tatil süresinin uzatılması açıklamalarına karşı, bayram tatilinin sadece otel doluluğu olarak görülmemesi gerektiği belirterek akraba ziyaretlerinin de tatil içinde olduğunu ifade etti. Yurttaşlar, 10 saat yol gidip 3 gün sonra dönmek zorunda kalacak çok sayıda yurttaşın olduğunu kaydetti. Bayram tatili, cumartesi günü arefe olacak şekilde başlıyor

2019 Kurban Bayramı tatiline çok az bir zaman kaldı. Yurttaşlar bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını isterken kimi vatandaşlar da tatil süresinin uzatılmaması tarafında.



Bazı yurttaşlar, hükümetten yapılan otellerin doluluk oranı ve bayram tatili süresinin uzatılmaması yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.



Bir yurttaş, bayram tatilini sadece otellerin doluluk oranı bakımından görülmemesinin gerektiği belirterek, akraba, eş, dost ziyaretlerinin de bu kapsam olduğunu belirtti.



10 saat kadar yolculuk yapıp 3 gün kaldıktan sonra geri dönecek çok sayıda kişinin olduğunu kaydeden vatandaş, bayram tatili süresinin uzatılmasını talep etti.



Bayram tatili süresiyle ilgili alınan kararın en geç birkaç gün içinde kamuouy ile paylaşılması bekleniyor.