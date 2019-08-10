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SON DAKİKA 10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! "Konu TBMM'ye geldiğinde tüm milletvekilleri..." Yargı reformu, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerine dair flaş mesaj

Yargı Reformu Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla ilk gündem maddesi olacağını açıklanmasının mahkum yakınlarında çok ciddi beklenti oluşturduğunu kaydeden MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Konu TBMM ye geldiğinde tüm milletvekilleri TOPLUMSAL BEKLENTİYE UYGUN ve MILLETIN VICDANININ SESI BİR KANUN olması için derslerine iyi çalışmalı." paylaşımı yaptı

SON DAKİKA 10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! "Konu TBMM'ye geldiğinde tüm milletvekilleri..." Yargı reformu, genel af, ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz sürelerine dair flaş mesaj

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yargı Reformu Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla ilk gündem maddesi olacağını açıklanmasının mahkum yakınlarında çok ciddi beklenti oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamalarını sürdüren Kulat, "Konu TBMM ye geldiğinde tüm milletvekilleri TOPLUMSAL BEKLENTİYE UYGUN ve MILLETIN VICDANININ SESI BİR KANUN olması için derslerine iyi çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paket konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yargı reformu #af #ceza indirimi #denetimli serbestlik #infaz süreleri
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