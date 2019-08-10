Yargı Reformu Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla ilk gündem maddesi olacağını açıklanmasının mahkum yakınlarında çok ciddi beklenti oluşturduğunu kaydeden MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Konu TBMM ye geldiğinde tüm milletvekilleri TOPLUMSAL BEKLENTİYE UYGUN ve MILLETIN VICDANININ SESI BİR KANUN olması için derslerine iyi çalışmalı." paylaşımı yaptı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yargı Reformu Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla ilk gündem maddesi olacağını açıklanmasının mahkum yakınlarında çok ciddi beklenti oluşturduğunu kaydetti.



Açıklamalarını sürdüren Kulat, "Konu TBMM ye geldiğinde tüm milletvekilleri TOPLUMSAL BEKLENTİYE UYGUN ve MILLETIN VICDANININ SESI BİR KANUN olması için derslerine iyi çalışmalı." ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paket konusunda açıklamalarda bulunmuştu.



ulusal.com.tr



