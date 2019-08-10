2019 Kurban Bayramı tatili yarın arefe günüyle başlıyor. Arefe günü bankalar, kargolar ve PTT açık mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Arefe gününde bankaların açık olmayacağı ifade edildi. Öte yandan kargoların 10 Ağustos arefe günü normal işleyişlerine devam edeceği kaydedildi. Yurtiçi Kargo, bayram süresince tüm şube ve acentalarının kapalı olacağını, kargo alım-teslim hizmetine de 15 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlanacağını ifade etti. PTT'lerle ilgili konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, normal süreçte açık olan belirli merkezlerle görüşme sağlanabilecek. Noterler ise arefe günü kapalı olacak

2019 Kurban Bayramı tatili başlıyor.



Tatil bölgelerin ve memleketlerine giden yurttaşların dışında bulundukları illerde tatillerini geçiren yurttaşlar, bankaların, postanenin ve kargoların arefe günü açık olup olmayacağını merakla araştırıyor.



KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?



10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



BANKALAR VE KARGOLAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI



Arefe gününde bankaların açık olmayacağı ifade edildi.



Öte yandan kargoların 10 Ağustos arefe günü normal işleyişlerine devam edeceği kaydedildi.



Yurtiçi Kargo, bayram süresince tüm şube ve acentalarının kapalı olacağını, kargo alım-teslim hizmetine de 15 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlanacağını ifade etti.



PTT'LER VE NOTERLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI



Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre, normal süreçte açık olan belirli merkezlerle görüşme sağlanabilecek. 10 Ağustos Arefe günü noterler kapalı olacak.



ulusal.com.tr