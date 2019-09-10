SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! Türkiye Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan af çıklaması - Şartlı ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz sürelerinde değişiklik haberleri
Türkiye gündeminde konuşulan af konusu ile ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşünü açıkladı. İçeriğinin doğru olması durumunda affa karşı olmadığını ifade eden Feyzioğlu, kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarının kesinlikle kapsan dışında tutulması gerektiğini kaydetti
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Sabah gazetesine konuştu.
Feyzioğlu af ve yargı reformu paketine dair değerlendirmelerde bulundu.
Soru ve cevaplar şu şekilde:
"-Yargı reformunda mahkemelerin dava yükü azalacak mı?
Ceza davalarının yükünü azaltacak çok önemli adımla atılıyor yeni belgede. ABD'deki davaların yüzde 98'i hiç jüriye gitmeden çözülüyor. Mahkemeye giden dava sayısı yüzde 1 daha artsa orda da sistem çöküyor. Biz de pazarlık usülü getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de yanına zorunlu avukat veriyoruz. Bu da binlerce avukata yeni iş demek.
AF YASASI DOĞRU HAZIRLANMALI
-Af yeniden ülke gündeminde. Destekliyor musunuz?
İçeriği doğru olursa affa karşı değilim. Kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları kesinlikle kapsam dışında tutulmalı. Gerekçeleri düzgün konulursa AYM'de kapsam genişlemez. Kamuoyunda bir beklenti oluştu."
ulusal.com.tr
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