Son dakika 10 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... Destici'den EYT açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "EYT, erken emeklilik değil bir haktır. EYT'liler erken emekli değil, daha önce kendilerine verilmiş haklarını istiyorlar. Bu konudaki maliyet rakamları, bize göre doğru değildir" açıklaması yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türk demokrasisinin gelişmesinde HAK-İŞ’in katkısı ve emeği çoktur. Bir siyasetçi olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Çalışma hayatında yaşanan problemlerden bahseden Destici, taşerondan kadroya geçen işçilerin yaşadığı sorunları anlattı. Destici, "Taşerona yüzde 4 artı yüzde 4 verilmesini bir haksızlık olarak görüyoruz" dedi.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını da gündeme getirdi. Destici, "EYT, erken emeklilik değil bir haktır. EYT'liler erken emekli değil, daha önce kendilerine verilmiş haklarını istiyorlar. Bu konudaki maliyet rakamları bize göre doğru değildir" diye konuştu.



Destici, CHP ve HDP'li belediyelerde işten atılan işçilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Destici, "İşçileri sokağa atanlara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hangi belediye bunu yaparsa yapsın, bu mücadeleyi benim belediyem de yapsa bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



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