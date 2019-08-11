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Son dakika 11 Ağustos 2019 Pazar haberleri: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK flaş bir karar aldı! İşte gönderilen yazı ve verilen talimat! Ali Tezel, Özgür Erdursun ve Dilek Ete açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Hiç iyi bir şey olmuyor mu? diyenlere" ifadelerini kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) BAĞ-KUR prim borcu olup bugüne kadar ödemeyenler için icra işlemlerine başladığını açıkladı. Ete, yurt dışı borçlanmada ağustos 2019 itibarıyla yapılan değişikliklerin hukuka uygun olmadığını kaydetti. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "Esnaf ağır vergi yükünün altında ezilmiş, Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor! Esnaf neden Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor diye sorgulamak yerine! SGK 30.04.2019 tarih ve öncesi Bağ-Kur borcu bulunan kişilere icra takibi başlatılması için talimat vermiş" paylaşımı yaptı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel de "BAĞ-KUR'lulara icra geliyor" ifadelerini kullandı

Son dakika 11 Ağustos 2019 Pazar haberleri: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK flaş bir karar aldı! İşte gönderilen yazı ve verilen talimat! Ali Tezel, Özgür Erdursun ve Dilek Ete açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Hiç iyi bir şey olmuyor mu? diyenlere" ifadeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan yeni kararı açıkladı.

Dilek Ete, sosyal medya hesabı üzerinden kritik kararı paylaştı.

Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) BAĞ-KUR prim borcu olup bugüne kadar ödemeyenler için icra işlemlerine başladığını duyurdu.

YURT DIŞI BORÇLANMA

Ete, yurt dışı borçlanmada ağustos 2019 itibarıyla yapılan değişikliklerin hukuka uygun olmadığını kaydetti.

Dilek Ete, "Mutlaka davaya konu olacaktır" şeklinde paylaşım yaptı.

ÖZGÜR ERDURSUN DA AÇIKLADI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da icra takibi kararı alındığını açıkladı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Esnaf ağır vergi yükünün altında ezilmiş, Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor! Esnaf neden Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor diye sorgulamak yerine! SGK 30.04.2019 tarih ve öncesi Bağ-Kur borcu bulunan kişilere icra takibi başlatılması için talimat vermiş!

Seçim öncesi Esnafa hoş görünmek ve oy almak için Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 31/12/2019 tarihine kadar BAĞ-KUR borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanacak denildi, seçim bitti ESNAFA 30.04.2019 öncesi borcu için icra takibi kararı alındı"

ALİ TEZEL: BAĞ-KUR'LULARA İCRA GELİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel de "BAĞ-KUR'lulara icra geliyor" paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr









 

Etiketler; #prim borcu #sosyal güvenlik kurumu #bağ-kur #sgk
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