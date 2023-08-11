SON DAKİKA 11 Ağustos depremleri! AFAD ve Kandilli deprem verileri

Her gün sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde meydana gelen depremleri derliyoruz. 11 Ağustos 2023 tarihine ait AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin derinlik ve saatlerini bir araya getirdik.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

11-08-2023 10:10:36 38.17 38.678 7.07 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

11-08-2023 10:05:08 37.809 37.358 4.38 ML 1.7 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

11-08-2023 09:51:30 38.203 37.326 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 09:49:20 38.289 38.717 10.31 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

11-08-2023 09:32:51 37.282 37.128 7 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

11-08-2023 09:25:58 38.294 38.213 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 09:23:42 38.325 38.196 7.97 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 09:16:33 38.317 38.211 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 09:12:36 38.405 37.22 7.29 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 09:09:09 38.128 37.521 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 08:57:24 38.068 37.21 7 ML 3.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

11-08-2023 08:56:38 38.304 37.741 7 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)

11-08-2023 08:48:55 38.539 39.069 7.17 ML 0.5 Merkez (Elazığ)

11-08-2023 08:23:52 38.291 38.205 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 08:01:57 38.229 37.804 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

11-08-2023 07:47:37 38.29 38.19 7 ML 2.8 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 07:11:52 38.41 37.234 7 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 06:58:14 38.414 37.253 7 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 06:40:49 40.438 27.543 7 ML 1.9 Marmara Denizi - [06.70 km] Erdek (Balıkesir)

11-08-2023 06:35:25 38.457 37.291 7.03 ML 2.8 Darende (Malatya)

11-08-2023 06:05:23 38.533 40.37 6.92 ML 2.1 Hani (Diyarbakır)

11-08-2023 05:58:10 36.264 36.09 7 ML 2.4 Antakya (Hatay)

11-08-2023 05:52:09 37.856 36.27 7.35 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)

11-08-2023 05:47:15 38.742 39.742 6.67 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ)

11-08-2023 05:46:22 38.539 40.365 6.82 ML 2.2 Hani (Diyarbakır)

11-08-2023 05:39:18 38.114 43.007 7 ML 1.4 Çatak (Van)

11-08-2023 05:33:28 37.836 36.256 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

11-08-2023 05:27:58 38.06 43.073 7 ML 1.7 Çatak (Van)

11-08-2023 05:24:22 38.073 43.078 7 ML 1.9 Çatak (Van)

11-08-2023 05:22:12 36.792 36.357 6.66 ML 1.4 Hassa (Hatay)

11-08-2023 05:17:10 38.304 38.209 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 05:00:53 37.892 36.539 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)

11-08-2023 04:55:27 39.38 40.892 7.43 MW 4.3 Karlıova (Bingöl)

11-08-2023 04:50:33 38.436 39.455 9.65 ML 2.4 Maden (Elazığ)

11-08-2023 04:41:05 37.964 26.034 7 ML 1.7 Ege Denizi - [40.09 km] Çeşme (İzmir)

11-08-2023 04:37:57 38.457 39.489 10.58 ML 1.1 Maden (Elazığ)

11-08-2023 04:35:34 35.546 26.965 26.02 ML 2.4 Ege Denizi - [134.63 km] Datça (Muğla)

11-08-2023 04:23:29 38.392 37.432 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 04:20:52 38.234 34.791 7 ML 1.2 Merkez (Niğde)

11-08-2023 04:17:44 34.912 34.094 74.56 ML 2.0 Akdeniz

11-08-2023 04:17:13 38.069 37.755 6 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

11-08-2023 04:14:39 38.301 38.2 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 04:08:25 37.753 31.606 7 ML 1.2 Beyşehir Gölü - [03.03 km] Beyşehir (Konya)

11-08-2023 04:06:54 38.289 38.219 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 03:57:56 37.492 37.175 9.5 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

11-08-2023 03:36:55 38.28 38.197 7 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 03:35:50 37.662 35.921 7 ML 0.8 Kozan (Adana)

11-08-2023 03:14:05 38.273 38.17 7 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 03:10:26 37.491 37.195 6.91 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

11-08-2023 03:04:05 37.488 37.201 7.17 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

11-08-2023 02:56:02 38.079 36.475 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

11-08-2023 02:55:07 37.665 35.922 7 ML 1.3 Kozan (Adana)

11-08-2023 02:43:10 37.883 26.952 7 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.90 km] Menderes (İzmir) 11-08-2023 02:42:50 38.289 36.388 6.94 ML 3.1 Sarız (Kayseri)

11-08-2023 02:39:25 37.468 37.185 10.82 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

11-08-2023 02:34:17 37.123 36.941 7 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep)

11-08-2023 02:25:01 38.104 27.396 7 ML 2.0 Torbalı (İzmir)

11-08-2023 02:19:11 38.578 39.472 7 ML 1.2 Merkez (Elazığ)

11-08-2023 02:17:14 38.279 38.192 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 02:10:02 37.415 37.158 6.97 ML 3.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

11-08-2023 01:57:46 36.625 36.527 7 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)

11-08-2023 01:52:12 38.402 37.473 7.01 ML 1.9 Darende (Malatya)

11-08-2023 01:42:59 40.215 31.742 7 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)

11-08-2023 01:41:35 38.249 38.191 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 01:36:05 40.366 27.937 14.82 ML 1.9 Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [01.40 km] Bandırma (Balıkesir)

11-08-2023 01:30:48 38.187 38.622 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya)

11-08-2023 01:24:27 38.276 38.203 6.57 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 01:22:35 37.729 35.671 7 ML 1.0 Kozan (Adana)

11-08-2023 01:20:23 37.817 37.832 8.77 ML 1.0 Gölbaşı (Adıyaman)

11-08-2023 01:15:33 38.103 27.44 7.08 ML 3.2 Torbalı (İzmir)

11-08-2023 01:14:27 38.2 38.605 7 ML 2.5 Battalgazi (Malatya)

11-08-2023 01:11:01 38.326 38.122 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 01:10:05 38.304 38.206 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 01:10:04 37.675 29.825 12.04 ML 1.7 Yeşilova (Burdur)

11-08-2023 00:50:31 38.259 38.19 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 00:46:20 37.967 37.334 7 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)

11-08-2023 00:32:46 38.3 38.184 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 00:28:40 38.277 38.202 7 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 00:25:39 38.26 38.18 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)

11-08-2023 00:25:02 39.804 27.816 7 ML 1.1 Karesi (Balıkesir)

11-08-2023 00:22:57 38.113 36.914 7 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

11-08-2023 00:16:55 38.257 37.241 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

11-08-2023 00:11:56 37.516 35.554 7 ML 1.5 Kozan (Adana)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLERİ

2023.08.11 11:38:12 38.3660 38.2247 2.9 -.- 2.1 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.11 10:52:27 39.1987 40.4908 12.3 -.- 2.1 -.- KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)

2023.08.11 10:05:09 37.7973 37.2918 5.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 09:51:31 38.3213 37.1773 10.5 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 09:25:52 38.1330 38.4578 18.6 -.- 1.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.11 09:12:37 38.5728 37.1910 3.7 -.- 1.6 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 08:57:23 38.1002 37.1777 5.0 -.- 3.2 3.3 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 08:17:43 38.7100 36.7812 3.9 -.- 1.3 -.- CAMILIYURT-GURUN (SIVAS)

2023.08.11 08:16:10 36.3243 36.1792 4.6 -.- 1.1 -.- ALAHAN-(HATAY)

2023.08.11 08:02:00 38.3298 37.6960 7.7 -.- 1.1 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.08.11 07:47:36 38.3560 38.2165 5.0 -.- 2.5 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.11 07:43:03 37.3923 36.9002 12.9 -.- 1.3 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 07:11:51 38.4550 37.2165 5.0 -.- 2.0 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 07:11:28 39.9867 23.6060 17.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

2023.08.11 06:58:16 38.4758 37.2517 5.0 -.- 2.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 06:40:49 40.4493 27.5688 12.5 -.- 2.0 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)

2023.08.11 06:35:25 38.4707 37.3175 5.0 -.- 2.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.11 06:05:23 38.5233 40.3858 5.5 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2023.08.11 05:58:10 36.2512 36.1010 7.3 -.- 2.3 -.- KESECIK-(HATAY)

2023.08.11 05:52:09 37.8253 36.2348 5.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.08.11 05:46:21 38.5170 40.4005 10.2 -.- 2.4 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2023.08.11 05:33:29 37.8550 36.3015 5.3 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 05:27:58 38.0845 43.0717 5.0 -.- 1.8 -.- AKCABUK-CATAK (VAN)

2023.08.11 05:24:21 38.0498 43.0975 5.0 -.- 2.1 -.- ISINLI-CATAK (VAN)

2023.08.11 05:22:12 36.7317 36.2752 5.4 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)

2023.08.11 05:00:52 37.9058 36.6147 5.0 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 04:55:28 39.3560 40.8815 6.5 -.- 4.1 4.1 KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)

2023.08.11 04:50:33 38.4793 39.4820 7.4 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)

2023.08.11 04:37:54 38.4170 39.6942 13.2 -.- 1.5 -.- KARATOP-MADEN (ELAZIG)

2023.08.11 04:23:29 38.4607 37.3812 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.11 04:17:43 34.7245 34.2075 29.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.11 04:17:51)

2023.08.11 04:06:53 38.3678 38.1883 5.0 -.- 1.6 -.- OZAL-(MALATYA)

2023.08.11 03:57:57 37.4375 37.1542 5.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 03:36:53 38.4055 38.2400 5.0 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA)

2023.08.11 03:14:03 38.3840 38.2515 8.0 -.- 1.7 -.- SAMANKOY-(MALATYA)

2023.08.11 03:11:16 40.5427 29.1123 15.1 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)

2023.08.11 02:56:03 38.0637 36.4870 9.8 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 02:55:07 37.6392 35.8723 3.4 -.- 1.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2023.08.11 02:42:50 38.2985 36.3913 4.8 -.- 2.9 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.08.11 02:39:25 37.4620 37.2382 3.8 -.- 1.7 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 02:34:17 37.1663 36.9653 7.4 -.- 2.0 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.08.11 02:25:00 38.1318 27.4662 5.0 -.- 2.0 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)

2023.08.11 02:19:08 38.5397 38.9912 29.6 -.- 1.7 -.- CALICA-(ELAZIG)

2023.08.11 02:17:13 38.3442 38.2072 2.9 -.- 1.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.11 02:14:36 38.0945 27.4503 4.3 -.- 1.8 -.- TULUM-TORBALI (IZMIR)

2023.08.11 02:10:02 37.4302 37.1792 4.3 -.- 2.9 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 02:02:29 36.2545 36.0177 6.7 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY)

2023.08.11 01:58:02 40.6512 29.1912 10.5 -.- 1.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2023.08.11 01:52:11 38.3932 37.5280 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.08.11 01:36:05 40.4103 27.8305 6.3 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR)

2023.08.11 01:30:48 38.2447 38.6602 5.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2023.08.11 01:24:26 38.3340 38.2678 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.11 01:22:33 37.6893 35.7082 28.3 -.- 1.1 -.- CELENUSAGI-KOZAN (ADANA)

2023.08.11 01:15:33 38.1117 27.4780 8.2 -.- 3.2 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)

2023.08.11 01:14:26 38.2165 38.6848 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2023.08.11 01:09:37 38.5223 39.0062 5.0 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-(ELAZIG)

2023.08.11 00:46:18 38.1487 37.1785 10.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 00:28:39 38.3698 38.2177 5.0 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.08.11 00:25:38 38.3967 38.2410 6.9 -.- 2.0 -.- SAMANKOY-(MALATYA)

2023.08.11 00:22:56 38.1258 36.9457 5.0 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.11 00:11:56 37.5502 35.6170 5.4 -.- 1.5 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA)



