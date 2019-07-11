Son dakika 11 Temmuz 2019 Perşembe genel af ve denetimli serbestlik haberleri... Meclis'te ceza indirimi açıklaması! "MHP sonuna kadar mücadelesini verecek"

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamada "Şartlı ceza indirimi noktasında kanun teklifi vermiş olan MHP'nin, mahkûmların veya mahkûm yakınlarının duygularıyla oynamak veya onların duygularını istismar etmek gibi bir gayesi asla olmamıştır." dedi

MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili M. Levent Bülbül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.



MHP'li Bülbül, şunları söyledi:



"Sayın grup başkanvekili, kürsüden af veya şartlı ceza indirimi meselesini çıkarttınız, mahkumların mahkum yakınlarının duygularını istismar ettiniz gibi bir açıklamada bulundu. Şartlı ceza indirimi noktasında kanun teklifi vermiş olan MHP'nin, mahkûmların veya mahkûm yakınlarının duygularıyla oynamak veya onların duygularını istismar etmek gibi bir gayesi asla olmamıştır. Bu zamana kadar şartlı ceza indirimiyle alakalı olarak bunun neden gündeme geldiğini, nasıl bir ihtiyaç olduğunu defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen bu konuda hala bu şekilde ifadeler kullanılmasını açıkçası yadırgıyoruz ve kabul etmiyoruz. MHP, son derece gerçekçi nedenlerle böyle bir talepte bulunmuştur ve imkanları ölçüsünde şartlı ceza indiriminin yasalaşması için kanun olarak Meclisimizden geçmesi için çok samimi çalışmalar yapmaktadır. Şu anda bu noktada beklenti içerisinde olan bütün mahkum yakınlarıyla bire bir ilgilenmektedir, onların dertlerini sıkıntılarını dinlemekte ve bu konuda uzlaşma temin etmek için çalışmaktadır. Şimdi bir yıldan beri bu mücadeleyi biz verirken kalkıp da şimdi bir kürsü konuşmasıyla bu işlerden kahraman olmaya çalışmayı da asla ve asla kabul etmiyorum. Bu konuyla alakalı olarak MHP, sonuna kadar mücadelesini verecek."

