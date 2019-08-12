Diyarbakır'da deprem oldu
Diyarbakır'da deprem oldu
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri! Kargolar saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Kargolar cumartesi günleri açık mı?

Haftaiçi çalışan ve mesai bitiş saati ortalama 18.00 olan vatandaşlar, gelecek kargolarını ya da gönderilmesi gereken kargoları konusunda araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar, kargoların saat kaça kadar dağıtım yaptığını merak ediyor. Özel kargo, kuryeler ile standart gönderilerin dağıtımları farklılık gösterebiliyor. Cumartesi günü kargo şubelerinin açık olma durumu varken bazı durumlarda kargo şubeleri cumartesi günleri kapalı olabiliyor. İşte ayrıntılar

Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri! Kargolar saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Kargolar cumartesi günleri açık mı?

Çalışan vatandaşlar, kargo gönderimi veya alımı konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Yurttaşlar, kargo şirketlerinin paket dağıtım saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Kargo şirketleri standart dağıtımlarını ortalama 19.30'a kadar yapabiliyor. Bu durum tabi ki kargo şirketine göre değişiklik gösterebiliyor.

Öte yandan özel kuryeler de saat 23.00'e kadar dağıtım işlemi gerçekleştirebiliyor.

Kargoların durumu, nerede olduğu ve dağıtıma çıkıp çıkmadığı durumu, kargo takip numarası üzerinden kontrol edilebiliyor.

Kargonuzun bulunuduğu şubenin telefon numrasıyla iletişim kurulması, en net yöntemdir.

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kargo şubeleri, özel günler dışında çoğunlukla cumartesi günleri de çalışabiliyor.

Fakat cumartesi günü çalışma saatleri yarım gün oluyor. Bu bakımdan öğle saatlerinden önce kargo işlemlerini halletmeniz öneriliyor.

Etiketler; #son dakika haberleri #kargolar cumartesi açık mı #kargolar saat kaça kadar dağıtım yapıyor #kargo dağıtım saatleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.