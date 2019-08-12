Haftaiçi çalışan ve mesai bitiş saati ortalama 18.00 olan vatandaşlar, gelecek kargolarını ya da gönderilmesi gereken kargoları konusunda araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar, kargoların saat kaça kadar dağıtım yaptığını merak ediyor. Özel kargo, kuryeler ile standart gönderilerin dağıtımları farklılık gösterebiliyor. Cumartesi günü kargo şubelerinin açık olma durumu varken bazı durumlarda kargo şubeleri cumartesi günleri kapalı olabiliyor. İşte ayrıntılar

Çalışan vatandaşlar, kargo gönderimi veya alımı konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Yurttaşlar, kargo şirketlerinin paket dağıtım saatleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor.



Kargo şirketleri standart dağıtımlarını ortalama 19.30'a kadar yapabiliyor. Bu durum tabi ki kargo şirketine göre değişiklik gösterebiliyor.



Öte yandan özel kuryeler de saat 23.00'e kadar dağıtım işlemi gerçekleştirebiliyor.



Kargoların durumu, nerede olduğu ve dağıtıma çıkıp çıkmadığı durumu, kargo takip numarası üzerinden kontrol edilebiliyor.



Kargonuzun bulunuduğu şubenin telefon numrasıyla iletişim kurulması, en net yöntemdir.



KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?



Kargo şubeleri, özel günler dışında çoğunlukla cumartesi günleri de çalışabiliyor.



Fakat cumartesi günü çalışma saatleri yarım gün oluyor. Bu bakımdan öğle saatlerinden önce kargo işlemlerini halletmeniz öneriliyor.