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Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri! Sosyal güvenlik sistemine prim ödemiş olan sigortalılar...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "65 yaşında hiç prim ödememiş birisine 631,65 TL maaş bağlanıyor! Primleriyle emekli olacaklara da; 60 yaşına gelmiş prim günü eksiği olduğu için emekli olamayan kadınlar doğum borçlanması yaparak emekli olmak istediklerinde ise önce SGK’lı olacaksın sonra Doğum yapacaksın deniyor! Sosyal güvenlik sistemine prim ödemiş olan sigortalıların ölmüş olması durumunda hak sahibi eş, çocuk, anne-baba sigortalının ödemiş olduğu primleri hisseleri oranında alma hakları vardır. Bunun için, hak sahiplerinden hiçbirisinin ölüm aylığına hak kazanamamış olması şarttır." açıklaması yaptı

Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri! Sosyal güvenlik sistemine prim ödemiş olan sigortalılar...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 65 yaşında hiç prim ödememiş birisine 631.65 lira maaş bağlandığını belirtti.

Erdursun, şunları aktardı:

"Primleriyle emekli olacaklara da; 60 yaşına gelmiş prim günü eksiği olduğu için emekli olamayan kadınlar doğum borçlanması yaparak emekli olmak istediklerinde ise önce SGK’lı olacaksın sonra doğum yapacaksın deniyor.

Sosyal güvenlik sistemine prim ödemiş olan sigortalıların ölmüş olması durumunda hak sahibi eş, çocuk, anne-baba sigortalının ödemiş olduğu primleri hisseleri oranında alma hakları vardır. Bunun için, hak sahiplerinden hiçbirisinin ölüm aylığına hak kazanamamış olması şarttır."

"VATANDAŞ EMEKLİ MAAŞINI ALAMIYOR ANCAK..."

Erdursun, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Bugün ofisimde görüştüğüm İznikli bir vatandaşımız emeklilik için SGK ile görüşmelerini yapmış, SGK çalışanı kendisini doğru yönlendirmiş daha avantajlı emeklilik için işlemlerini bitirmiş ancak 7 ay aydır emekli maaşı bağlanmıyor! Ankara bu kişinin emekli olamayacağını söylüyor! Aynı konuda aynı şartlarda emeklilik hakkı elde edenlerin olduğunu biliyoruz onları örnek gösterdik Ankara görüşüm eskiden öyleydi şimdi böyle diyor! KDK(Kamu Denetçiler Kurumu) OMBUDSMANLIK siz haklısınız diyor, SGK siz haklısınız diyor sonuç; Vatandaş Emekli Maaşını alamıyor ancak HAKKINI A-LA-CAK"

ulusal.com.tr

Etiketler; #emekli maaşları #prim
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