Diyarbakır'da deprem oldu
Diyarbakır'da deprem oldu
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
Bayramdaki trafik kazalarında son durum
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri... Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, kritik iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden attı! Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve emekli aylığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, SGK'nın artık emekli olanlara o kararın gönderilmediğini kaydetti. Tezel, emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emeklilere gönderilmediğin öne sürdü. Tezel'in iddiasına göre, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesi istenmiyor

Son dakika 12 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri... Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, kritik iddiayı sosyal medya hesabı üzerinden attı! Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ve emekli aylığı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren kararın gönderilmediğini öne sürdü.

Ali Tezel, emekli olanlara aylık bağlama karar örneğinin yollanmadığını iddia etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenilmediği belirtti.

Etiketler; #abo #aylık bağlanma oranları #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #emekli #sosyal güvenlik kurumu #sgk #ali tezel #son dakika haberleri #son dakika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.