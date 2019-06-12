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Son dakika 12 Haziran 2019 Çarşamba genel af ve ceza indirimine dair son durum merak ediliyor... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çokça araştırılan yeni af yasasına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af yasasına dair "Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız" dedi

Son dakika 12 Haziran 2019 Çarşamba genel af ve ceza indirimine dair son durum merak ediliyor... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çokça araştırılan yeni af yasasına dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.

AF YASASI

Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

DOĞU AKDENİZ

Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz.

Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ceza indirimi #genel af #erdoğan
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