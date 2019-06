AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.



MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, parti olarak teklifi olumlu olarak değerlendirdiklerini, destek vereceklerini belirterek, teklifin yasalaşmasıyla herhangi bir zafiyete yol açılmadan gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.



Askerlik süresinin kısaltılmasının doğuracağı bazı problemlere değinen Vahapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennimiz, terhislerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizde zafiyete sebep olmayacak şartların sağlanması, bölgesel ve küresel şartların iyi okunarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmış olmasıdır. Komisyonda ilgililerden aldığımız bilgiye göre, askerlik çağına gelen 700 bin erkek nüfusa karşılık Türk Silahlı Kuvvetlerinin 400 bin ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, silah altına alınanların beşte üçü Kara Kuvvetleri, diğeri de Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilebilmektedir. Yeni sistemle olası zafiyeti engellemek üzere bedelli askerlikten yararlandırılacakların sayısının zorunlu kadro sayısı karşılandıktan sonra belirlenmesi kuralının konulduğu görülmektedir. Buna rağmen, yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olmasının özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde oluşturabileceği zafiyeti önleyici tedbirlerin alınması zaruridir."



İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yeni kanun teklifine ilişkin henüz bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

Dervişoğlu, "Genelkurmay Başkanlığının görüşünün ne olduğunu öğrenmeyi murat etmek hem bizim hem de aziz milletimizin hakkıdır. Bu kanun Mecliste görüşülürken Genelkurmay Başkanlığımızı açıklama yapmaya ve konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyorum." dedi.



Askerlik süresinin 6 aya inmesiyle kışlaların yarı yarıya boşaltılacağını savunan Dervişoğlu, "Irak'ın durumu ortada; Suriye'deki işler her geçen gün daha kötüye gidiyor; Amerika güneyimize iyice yerleşmeye devam ediyor; siyasal bölücülük, PKK/PYD, Barzani konuları ortada; Yunanistan ise her zamanki gibi pusuda. Etrafında bu kadar çok düşmanı olan bir devlet askeri kadrolarını bu kadar çok boşaltır mı?" diye konuştu.



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 12 ay zorunlu olarak yapıldığında dahi karşılanamayan erbaş ve er mevcudunun, askerliğin altı aya düşmesiyle birlikte zafiyet yaratacağını ve beka sorununun ortaya çıkacağını öne sürdü.



Çelebi, "kısa dönem" ve "uzun dönem" askerlerin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele harekatında görev yapan komando kollarında, keşif ve hudut mangalarında, zırhlı ve tekerlekli araç sürücüleri, mürettebatla kullanılan silahlarda yani top, obüs, havan, zırhlı araçlarda, yeni nesil tekerlekli araçlarda, silah üstünde ve personel teçhizatında biz kısa dönem erlere görev vermiyoruz. Yeni yasa ne diyor? 'Şimdi bunlara görev verelim.' Yani sistem birbiriyle çatışıyor."

"Tek tip askerlik" felsefesinin doğru olduğunu ancak mevcut şartlarda tereddütlerinin bulunduğunu anlatan Çelebi, "Bu tereddütler Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları tarafından bizzat ağızlarından duyacağımız şekilde matematiksel olarak bize izah edilmelidir yoksa beka sorunu yaratacağı aşikardır. Milli Güvenlik Kurulu önce bu konuda tehdit algılamalarını değiştirmelidir." diye konuştu.



Bir aylık zorunlu askerliğin kaldırılmasını isteyen Çelebi, "Bunun yerine alternatif olarak afetlerde sivil savunma görevi verebiliriz. Hepsi bulundukları illerde bu eğitimleri alırlar. Afet anında haberleşme, ulaşım, trafiğin düzenlenmesi, arama kurtarma, sıhhi ilk yardım, hasta ve yaralı tahliyesi, yangın söndürme, emniyet, asayiş, yedirme, giydirme, ısıtma, aydınlatma, çadır kurma, bunlar hep bize lazım. Eğer 21 günlük eğitimi kaldırırsak ne oluyor? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluyoruz. Orada 5 bin lira harcıyoruz biz. Onu alalım, savunma harcamalarına gönderelim." değerlendirmesini yaptı.



Şahsı adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise bugüne kadar bedelli askerlik nedeniyle toplanan paralarla neler yapıldığı konusunda soru önergeleri verdiğini ve cevap alamadığını belirtti.



Hamzaçebi, CHP'li milletvekillerinin imzaladığı iki kanun teklifinin TBMM'de beklediğini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Darbe Mağdurlarının Haklarının İade Edilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, Kumpas Mağdurlarının Haklarını İade Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi TBMM gündeminde. Komisyon başkanımız burada, milletvekillerimiz burada gelin, bunları gündeme alalım, yasalaştıralım. 27 Mayıs'tan bu yana bütün darbelerde mağdur olmuş insanlar var. Kumpas mağdurlarını hepimiz biliyoruz. Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının mağdurlarından devlet kanunla özür diler."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yerinden söz alarak, kanun teklifine ilişkin görüşlerini açıkladı.



Destici, askerlik kanunundaki yenilemenin kendilerine göre de bir elzem olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle asker almayla ilgili ciddi problemlerimiz vardı ve ciddi yığılmalar oluyordu. Dolayısıyla bu kanun teklifini önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Genelkurmayımız, Milli Savunma Bakanlığımız, hükümet uyum halinde öncesinde aylarca görüşerek bu konuyu meclisimize getirmiş olmaları da ayrı ve önemli bir kazançtır. Dolayısıyla bu da önemli bir fırsattır ve fırsatın değerlendirilmesini de çok değerli buluyoruz. Burada birtakım önerilerimiz yok mu? Örneğin, bedelli askerlikle ilgili, bir ay temel eğitimi biz olmazsa olmaz görüyoruz ve bunun yasada bulunmasını da çok önemsiyoruz. Birtakım arkadaşlar bunun ek bir yük, masraf getirdiğini ifade edebilir ama askerlik söz konusu olunca masrafa bakılmaz ve her Türk evladının o şerefli üniformayı giymesini, temel eğitim almasını çok önemsiyoruz."



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yerinden söz alarak, teklife ilişkin milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.



Turan, "Biz tüm partilerin bu konudaki kanaatlerinden istifade etmek istiyoruz, doğru işi yapmak istiyoruz. Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz." dedi.



Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ederken TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.