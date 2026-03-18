Son dakika... 12 savcı ve hakimin görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin yayımladığı kararnameyle 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Son dakika... 12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi’ni yayımladı. Kararnamede çeşitli görev değişiklikleri yer aldı.

12 YARGI MENSUBUNA YENİ GÖREV

Kararname kapsamında aralarında başsavcılar, başsavcı vekilleri ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu toplam 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

İŞTE YENİ ATAMALAR

Pınar Şafak: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı iken Bakırköy Hâkimliğine atandı.

Sadullah Güler: Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Mesut Bilen: Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Gökberk Sunal: İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı.

Semra Tekin Doğan: İstanbul Hâkimi iken İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Ramazan Yılmaz: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

İdris Arda Aygün: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi iken İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Faruk Kaynak: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çağlayan Çakmak Kocaman: Amasya Hâkimi iken Antalya Hâkimliğine atandı.

Fatih Kocaman: Amasya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Yakup Ali Kahveci: Antalya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Mehmet Akif Katırcı: Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

