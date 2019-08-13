Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ülkemizde emeklilik sisteminde örnek alınan ülkeler; emeklilik yaşında İsviçre, çalışma koşullarında Çin, emekli maaşında Afrika" ifadelerini kullandı. Erdursun, "1 Mayıs 2008 sonrası SGK'lı olanlar 4/a SSK'dan 5400 Gün İle yaş hadlerinin uygulanmasında 5 bin 400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır" bilgisini paylaştı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından emeklilikle ilgili açıklamalar yaptı.



"ÜLKEMİZDE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ÖRNEK ALINAN ÜLKELER"



Erdursun, "Ülkemizde emeklilik sisteminde örnek alınan ülkeler; emeklilik yaşında İsviçre, çalışma koşullarında Çin, emekli maaşında Afrika" ifadelerini kullandı.



KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI



Erdursun, kısmi emeklilik şartlarını da açıkladı.



Özgür Erdursun, şunları ifade etti:



"1 Mayıs 2008 sonrası SGK'lı olanlar 4/a SSK'dan 5400 Gün İle yaş hadlerinin uygulanmasında 5 bin 400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır. (Kısmi Emeklilik Şartları)



– Erkekler için 5 bin 400 gün ile kısmi emeklilik şartı:08.09.1999 tarihinde emeklilikte büyük bir değişiklik olmuş ve vatandaşlar emekli olacakları tarihte değil de kademeli emeklilik sisteminde Emeklilikte Yaşa Takılarak daha geç yaşta emekli olmak zorunda kalmış yada emekli olamadan yaşını beklemektedir.



1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlarda aşağıda belirtilen tarihlerde emekli olacaklar ancak bir değişiklik yapılarak daha ileri tarihe emeklilik yaşı yükselmez ise...!



1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş /olacak erkeklerden 5400 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olurlar, ama 5400 gün ile kısmi emeklilik şartını;



01.01.2036 ile 31.12. 2037 tarihleri arasında tamamlayan erkek 64,



01.01.2038’den sonra tamamlayan erkek için 65 yaşında emekli olur.



Yaş hadlerinin uygulamasında 5400 gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.



– Kadınlar için kısmi 5 bin 400 gün ile emekli kısmi emeklilik şartı



1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş /olacak kadınlardan 5400 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olurlar, diğer kadınlar ise



01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5 bin 400 günü tamamlayan 62,

01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan 63,

01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7 bin 200 günü tamamlayan 64,

01.01.2042 tarihinden itibaren 65 yaşında olarak emekli olur."



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