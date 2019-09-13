SON DAKİKA 13 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan bir heyetin 4 Ağustos tarihinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, EYT konusunda açıklama yaptı.

Cihan Saraç, şunları belirtti:

"Bana geldiniz ben sizleri dinlendim ve bana düşeni yaptım.

Artık taktir yetkili makamların ve zamanın.

Bu belki zamanında üstümüze oynayanların hoşuna gitmiyor, Ama Benim tek tanıdım Başkan Recep Tayyip Erdoğan demiştim.

Heyetle olan söyleşide.Bunu aynı şekilde dektare ediyorum."

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