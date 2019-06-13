Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP grubunu ziyaret etti. Görüşmede bütün pürüzlerin aşılıp çalışma bitirilmesi yönünde bir kanaat hakim olduğu nedeniyle CHP'nin itirazlarının ve önerilerinin de masada olduğu belirtildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün AK Parti grubunu bilgilendirmişti.



Akar, bugün de diğer muhalefet partilerini bilgilendirmeye başladı.



İlk olarak da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u ziyaret etti.



Engin Özkoç'a Milli Savunma Komisyonu Üyesi iki CHP'li vekil de eşlik etti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ise AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile yine kanun teklifinde imzası bulunan AK Parti Milletvekili Şirin Ünal eşlik ediyor.



Görüşmede bütün pürüzlerin aşılıp çalışma bitirilmesi yönünde bir kanaat hakim olduğu nedeniyle CHP'nin itirazlarının ve önerilerinin de masada olduğu belirtildi.



Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Akar'ın sunumunu yaptığı ardından da CHP'den gelen itiraz ve eleştirilerin değerlendirildiği ifade edildi.



ulusal.com.tr