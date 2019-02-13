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Son Dakika: 13 özel ve kamu çalışanı FETÖ'den gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Son Dakika: 13 özel ve kamu çalışanı FETÖ'den gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Kaynak: AA
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