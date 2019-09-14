SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ EYT HABERLERİ! EYT'liler o formüle 'kesinlikle hayır' diyecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, TGRT Ana Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

EYT'lilere emeklilik hakkının geri verilmesine karşılık 'emekli maaşlarında kesinti' formülüne kesinlikle hayır diyeceklerini kaydeden Özüpak, şunları ifade etti:

"Aylık bağlama oranları (ABO), EYT'lilerin hak gaspı kadar maaş mağduriyeti yarattı. Bugün emekli olan arkadaşlarımıza bin-bin 500 TL arasında maaş bağlanıyor. Asgari ücret 2020 TL iken, bu bağlanacak maaşın neresini kesecekler, çok merak ediyorum. Ortak çözümden, yeni mağduriyetler yaratmayacak çözümden yanayız.

Bizler erken emeklilik isteyenler değiliz. 38 yaşında emekliliği bizler de onaylamıyoruz. EYT'liler şu an 45-50 yaş aralığında. Özel sekör bize 'Sen yaşlısın' diyor, devlet kurumlarında 35 yaş şartı var. 'Emekli et' dediğimizde de 'Hayır sen gençsin' deniyor. Arada kalan bir topluluğuz ve bu artık bir toplumsal sorun haline geldi. Ekonomisi bitik durumda arkadaşlarımız var. Çalışmak isteyenler iş bulamıyor. İşsiz kalanlar, 28-30 yıl prim ödediği halde bugün hastaneye gittiğinde 75 lira prim ödemek zorunda. Neden? Bizim yatırdığımız primde, hastalık ve malullük primi var mı içerisinde? Var... 30 yıl boşuna mı prim ödedim o halde? Bunun üzerine bir yaş şartı geliyor. 30 yıl prim ödemiş olmanızın hiç bir anlamı kalmıyor.

Verimli bir toplantı oldu. Vedat Bey'e ve komisyondaki üyelere bir EYT'linin, bir ABO mağdurunun, bir staj mağdurunun yaşadığı bütün sorunları en alt tabandan en üst tavana kadar anlattık. Hak verdikleri konular oldu. Çalışmaların sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımıza bir rapor sunacaklar. Umutlandık. Çünkü derdimize derman olabilecek bir makamla görüşme yaptık. Sonucunun da olumlu olacağına, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu toplumsal soruna kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Bize 'Sizlerle iletişim halinde olacağız' denildi. O masada bizler de olmak istiyoruz. Hukukçusu, Sosyal Güvenlik Uzmanıyla oluşturan bir komisyonda... Çünkü mağduriyetleri yaşayan biziz. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Bizi bizden dinleyin' çağrısını her ortamda dile getirdik. Umuyoruz ki Cumhurbaşkanımız bize randevu da verecektir."

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