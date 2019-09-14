SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ EYT HABERLERİ! Gelişmelerin ardından EYT Derneği'nden ilk açıklama: Bu adım hepimize umut oldu

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetleri konusunda art arda yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan ilk açıklama geldi.

Sonuna, sonuç alana kadar mücadeleye devam edecekelrini her yerde dile getirdiklerini aktaran Özüpak, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ile geçtiğimiz günlerde yaptıkları görüşmeye değindi.

Özüpak'ın açıklaması şu şekilde:

"ÖNEMLİ ! SONUNA KADAR OKUYUNUZ

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#SGKYASASIMAGDURLARI

Hep Ne dedik, Neyi Haykırdık;

Haklıyız, haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi her yerde dile getirdik.

05 Eylül 2019 da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı Sosyal Politikalar Kurulu başkan vekili Prof.Doktor Sayın Vedat BİLGİN bey ile yapılan görüşme sonrasında bizim adımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir rapor hazırlanıp sunulacak bilgisini almıştık.

Yaşadığımız mağduriyet ve hak gaspımızın bitirilmesi adına atılan bu adım hepimize umut oldu.

ELLE TUTULUR, GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLARLA ULAŞANA KADAR, yeni mağduriyetler yaşatılmadan haklarımız iade edilmesi adına tüm çabamızla, mücadelemizin her yerinde olmaya devam edeceğiz.

Elimizden alınan bizim haklarımız, bizim hayallerimiz, bizim umutlarımız.

Bıkmayacağız, Pes etmeyeceğiz, Yılmayacağız.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr