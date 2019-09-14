SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den af açıklaması - Şartlı ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz sürelerinde değişiklik haberleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, affın gündeme gelip gelmemesine yönelik bir soruya verdiği yanıtta o konuda kararlı olduklarını belirterek "Yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 14.09.2019, 13:30 14.09.2019, 13:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili soruyu yanıtladı.
Bahçeli'ye, "Af gündeme gelecek mi?" diye soruldu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yanıtında şöyle dedi:
"Biz o konuda kararlıyız.
Dışarıda bir tane rap şarkısı içerde bin tane bilmem ne...
Türkiye yarın nereye gidecek.
Siyasetçi olarak bunları ölçeceksin, biçeceksin.
Ona göre de hareket edeceksin.
Onun için yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz.
Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız.
Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz.
Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah."
ulusal.com.tr
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