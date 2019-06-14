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Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... 'Cezaevlerinde af heyecanı' üzerine çok sayıda çalışma yapıldı

Twitter'da af ve ceza indirimi konusunda beklenti içerisinde olduklarını paylaşan vatandaşlar, düzenleme yapılması konusundaki taleplerini aktardı. Siyasetçilerin açıklamaları ve mesajlarının da hatırlatıldığı büyük etiket çalışması kapsamında çok sayıda mesaj atılarak hedef ifadeler, Türkiye gündemine yükseltildi

Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma genel af ve ceza indirimi haberleri... 'Cezaevlerinde af heyecanı' üzerine çok sayıda çalışma yapıldı

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, af ve ceza indirimine yönelik etiket çalışması yaptı.

Bir araya gelen vatandaşlar, hükümetten af, ceza indirimiyle ilgili bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Siyasilerin yaptıkları açıklamların belirtildiği paylaşım çalışması kapsamında siyasetçilerin hesapları da etiketlenerek çalışmadan haberdar olması sağlandı.

Bu çerçevede MHP'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili çalışma ve açıklamaları hatırlatıldı.

AK Partili ve MHP'li isimlere mesajların verildiği çalışmada çok sayıda af ve ceza indirimi beklentisi mesajı atıldı.

Twitter'da Türkiye gündemine sokulan 'Cezaevlerinde AFHeyecanı' ifadeleri için çalışmalar sürdürüldü.

ulusal.com.tr 

Etiketler; #ceza indirimi #genel af #af #cezaevi
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