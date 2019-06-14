Twitter'da yapılan büyük etiket çalışmasında 'eşit infaz ve şartlı indirim' ifadelerinin yer aldığı çok sayıda mesaj paylaşıldı. Yurttaşlar, mesajlarında genel af ve ceza indirimi içeriği ile eşit infaza dair taleplerine yer verdi

Aralarında mahkum ve hükümlü yakınlarının da olduğu çok sayıda vatandaş, Twitter'da büyük etiket çalışması yaptı.



Yapılan çalışmada, hedef ifadeler olarak 'eşit infaz ve şartlı indirim' seçildi.



Üzerinde çalışılıp, çok sayıda mesaj atılan 'eşit infaz ve şartlı indirim' kelimeleri, Twitter'da Türkiye gündeminde girdi ve üst sıralara yükseldi.



Çok sayıda mesajın atıldığı çalışma kapsamında, aralarında mahkum ve hükümlü yakınlarının da olduğu vatandaşların paylaşımlarında genel af ve ceza indirimi ile eşit infaza dair talepler yer aldı.



Genel af, ceza indirimi konularında en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.



ulusal.com.tr