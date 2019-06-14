banner1005
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma genel af ve şartlı ceza indirimi haberleri... MHP'li Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Twitter'dan neler yazdığı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Yargı Reformu Stratejisi toplantısında şartlı ceza indirimi kanun teklifi gündeme getirilecek. Açıklamayı, MHP'li Feti Yıldız yaptı. Adalet Bakanı Gül tarafından Yıldız'a toplantı davetiyesi gönderildi

Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma genel af ve şartlı ceza indirimi haberleri... MHP'li Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, Twitter'dan neler yazdığı belli oldu

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, şartlı ceza indirimine dair açıklama yaptı.

Yıldız, 30 Mayıs 2019 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Yargı Reformu Stratejisi toplantısında olacağını açıkladı.

Yıldız, toplantıda şartlı ceza indirimi kanun teklifini gündeme getireceğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yıldız'a gönderilen davetiyede "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek katılımlarıyla Yargı Reformu Stratejisi'nin kamuoyuna duyurulacağı toplantıda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abdulhamit gül #adalet bakanı #erdoğan #şartlı ceza indirimi #genel af #mhp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.