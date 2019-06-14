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Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... AK Partili Ahmet Mücahit Arınç'tan bilgilendirme notu! Askerlik 6 aya düştü mü?

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemi hakkında bilgilendirme notu paylaştı. Arınç, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın yeni askerlik sistemi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından, bizden haber bekleyen askerlerimiz ve aileleri için kısa bir bilgi notu" ifadelerini kullandı

Son dakika 14 Haziran 2019 Cuma yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... AK Partili Ahmet Mücahit Arınç'tan bilgilendirme notu! Askerlik 6 aya düştü mü?

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Arınç, "Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın yeni askerlik sistemi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından, bizden haber bekleyen askerlerimiz ve aileleri için kısa bir bilgi notu" ifadelerini kullandı.

Bilgi notu şu şekilde:

"- Kanun yasalaştığı anda askerlikte 6 ayını doldurmuş yükümlüler, terhis edilecek.

- Terhislerin ardından Kuzey Kıbrıs ve Türkiye genelinde askeri zaaf oluşabileceğine dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda MSB ve kuvvet komutanları kesin olarak aynı fikirdedirler.

- Kanunun öneminden dolayı TBMM çatısı altındaki siyasi aktörlerin kanun üzerinde mutabakata varması isteniyor. Bu yüzden siyasi parti temsilcileri bir araya gelecek ve en geç önümüzdeki hafta kanunun kesin olarak yasalaşması için çalışmalar yürütülecek.

- Celp dönemleri, yılın 12 ayına yayılacak ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu personel devamlı olarak sağlanacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #ak parti #askerlik 6 aya düştü mü
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