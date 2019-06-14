Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre, TBMM Genel Kurulu tarafından askerlik sistemine dair kanun teklifi görüşülmeye başlandığı bildirildi. Öte yandan 45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor. Bugün teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Maddelere yarın geçilmesi planlanıyor. Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere; Birleşim Saat 20.08’de sona erdi. Peki, askerlik düştü mü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Askeralma Kanunu Teklifinin (2/1940) tümünün görüşmelerine başlandığı bildirildi.



PARTİLER ARASI GÖRÜŞME



Yeni askerlik sistemine dair kanun teklifindeki 45'inci madde ile ilgili tartışmalar sürüyor.



45'inci madde ve toplu terhis konusuna ilişkin partiler arasında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler, devam ediyor.



Partiler bu maddeler üzerinde uzlaşma arıyor.



Tartışmalı 45'inci madde Cumhurbaşkanına muafiyet yetkisi veriyor.



MADDELER YARIN GÖRÜŞÜLECEK



Bugün teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Maddelere yarın geçilmesi planlanıyor. TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00’te açılacak. Maddeler, tek tek görüşülecek.



Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere; Birleşim Saat 20.08’de sona erdi.



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