AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifle ilgili "3 bölüm halinde görüşülecek teklifin, muhalefet ile de uzlaşma sağlanarak Perşembe günü kanunlaşmasını umuyoruz. Mevcut tasarı üzerinde herhangi bir değişikliğin şu an söz konusu olmadığını belirtmek isterim" açıklaması yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis'te bir süreç var. Kanun teklifi önce komisyona gelir, sonra genel kurula gelir. Partiler önerilerini sunar. Bu içtüzüğün ve Anayasa çerçevesinde süreç müsaade etmediği için bu konuda diğer partilerle prensipte uzlaşıldığı için bu haftaya ertelendi. Geniş bir mutabakatla Meclis'ten geçirmeyi planlıyoruz" dedi. MHP TBMM Grubu tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'ye geldiği bilgisi paylaşıldı. Bahçeli'nin yeni askerlik sistemi düzenlemesi için geldiği aktarıldı. Bahçeli'nin gelişiyle ilgili fotoğraflar da paylaşıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifle ilgili açıklama yaptı.



Arınç, şunları söyledi:



"Şu anda askerlik hizmetini yapmakta olan kardeşlerimizden geçtiğimiz süreçte oldukça fazla soru aldım ve cevaplandırmaya çalıştım. Bugün itibariyle Askeralma Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlıyoruz.



3 bölüm halinde görüşülecek teklifin, muhalefet ile de uzlaşma sağlanarak Perşembe günü kanunlaşmasını umuyoruz. Mevcut tasarı üzerinde herhangi bir değişikliğin şu an söz konusu olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir gelişme olduğunda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim."



BAHÇELİ, MECLİS'TE



MHP TBMM Grubu tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'ye geldiği bilgisi paylaşıldı.



Bahçeli'nin yeni askerlik sistemi düzenlemesi için geldiği aktarıldı.



Bahçeli'nin gelişiyle ilgili fotoğraflar da paylaşıldı.







AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, şunları söyledi:



"Neden ertelendi: Meclis'te bir süreç var. Kanun teklifi önce komisyona gelir, sonra genel kurula gelir. Partiler önerilerini sunar. Bu içtüzüğün ve Anayasa çerçevesinde süreç müsaade etmediği için bu konuda diğer partilerle prensipte uzlaşıldığı için bu haftaya ertelendi. Geniş bir mutabakatla Meclis'ten geçirmeyi planlıyoruz.



Teklife yönelik tereddütler: Bu yasa bugüne kadar Meclis'te grubu bulanan tüm partilerin kanun teklifleri değerlendirildi, TSK'nın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Tüm bakanlıkların etki analizini yaparak tüm görüşler toparlanarak bugüne geldi. Bu kanunda CHP'nin vermiş olduğu kanun teklifleri değerlendirildi. STK'ların talepleri, silahlı kuvvetlerin talep ve beklentileri göz önüne alınarak yapıldı. Yasa yürürlüğe girdiğinde herkesin kabul ettiği bir yasa olmayabilir. Olabildiğince uzlaşı sağlanan bir yasa olarak yürürlüğe girecektir. Taraf olan tüm görüşler dile getirilerek Meclis'e geldi. Kapalı grup toplantısında da görüşler dile getirildi. Ülkemizin çıkarına en uygun şekilde uzlaşı sağlayarak yürürlüğe sokacağız.



Askerlerin terhisi: Askerlik kanunuyla yapılacak bu düzenlemenin koruduğu menfaat, ülkemizin bütünlüğünü koruyacak, savunma anlamında güçlendirecek bir anlayışla dizayn edildi. TSK'da bir zaafiyete yol açmaması düşünüldü. Bütün analizleri değerlendirdik ama öncelikli olan ülkemizin savunması. TSK'nın tüm verisi, bilgisi kamuya açık değil. Ülkemizin ihtiyacı nedir, ilgili bakanlıklardan değerlendirmeler alındı. Ülke savunmasında zaafiyet olmayacak şekilde dizayn edildi. Yaklaşık 433 bin civarında askeri personel var. Şu anda silahlı kuvvetler içerisinde er olarak yapan 233 bin kişi var. 233 bin askerin tamamı terhis edilmiyor. Bütün planlamalar yapıldı. Terhis olacak erin yerine görev yapacak askerlerin planlaması da yapıldı. Böyle bir dönemde hiçbir zaafiyet söz konusu olmayacak şekilde, TSK'ya güç katacak şekilde planlamalar yapılmıştır.



Askerlikten muafiyet yetkisi: Tüm partilerimiz bu hususta çalışmalarını hazırladılar. Genel hakkındaki görüşmelerde bu uzlaşı aranacak. Öncelikle bu tüm dünyada var olan bir düzenlemedir. Ceza infaz kanununda da benzer bir yetki verilmiştir. 1927 kanunda da aynı düzenleme var. Diğer partiler de tekliflerini sunarlar, sınırları çizilir ve bağlanır. Tamamen kaldırabiliriz ama devlet başkanının böyle bir yetkiyi kullanma hakkı varken, yarın çıkabilecek bir durumda mevcut düzenlemeyle bunu ortaya koyup genel düzenleyici bir yasa yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz."



ulusal.com.tr