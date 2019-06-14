Geçen hafta bayram nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, tatil dönüşü yeni askerlik sistemini görüşecek. Bedelli askerliği kalıcı hala getirecek yeni sistem, 11 Haziran Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlandı. Meclis'in gündeminde yargı reformu için gereken yasal düzenlemeler de var

ASKERLİK TEKLİFİ 11 HAZİRAN'DA GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI







10 Haziran'da tatili biten Meclis, 11 Haziran Salı günü yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifini görüşmeye başladı. Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen teklif, Genel Kurul'da ele alınacak.



Bayram öncesi yasalaşması beklenen teklif, bazı eleştiriler nedeniyle bayram sonrasına bırakılmıştı. Uzun dönem askerliği 12 aydan 6 aya düşüren teklif yasalaştığında hali hazırda silah altında bulunan erler bundan faydalanabilecek.



ASKERLİK TEKLİFİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Yaklaşık 130 bin erin terhis olacağı belirtiliyor. Bunun da güvenlik zafiyeti yaratacağı öne sürülüyor. Teklifin görüşmelerinin bayram sonrasında bırakılmasında bu eleştiri önemli bir yer tuttu. Konunun yeniden ele alınıp kademeli terhis formülünün uygulanabileceği konuşuluyor.



Teklifin 45'inci maddesine de itirazlar var. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.



Yeni askerlik sistemiyle bedelli de kalıcı hale getiriliyor. Bir asteğmenin 6 aylık maaşına denk gelecek şekilde bedelli askerliğin fiyatı belirlenecek. Yani şu anki şartlara göre en az 30 bin lira olacak.



MECLİS, YARGI REFORMU İÇİN MESAİ YAPACAK



Meclis askerlik sisteminin yanı sıra yargı reformu için gereken yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için de mesai yapacak.



30 Mayıs'ta 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetle özetlenen Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Belge için bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunun için Anayasa Komisyonu'nun tatil dönüşü mesai harcaması bekleniyor. Yeni yargı reformu belgesiyle, avukatlık için sınav ve hakimlerin talebi dışında görev yerinin değiştirilmemesi gibi yeni düzenlemeler getiriliyor.



Yargı reformu ve askerlik sistemiyle Meclis komisyonları hayvan hakları için de çalışma yapacak. Yeni kanun teklifi için yapılan ön hazırlığa göre 2 aydan küçük hayvanlar 'pet shop'larda satılamayacak.



ulusal.com.tr Yeni askerlik sistemi ve yargı reformu, bayram tatiline giren Meclis'in önündeki iki önemli düzenleme.10 Haziran'da tatili biten Meclis, 11 Haziran Salı günü yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifini görüşmeye başladı. Milli Savunma Komisyonu'ndan geçen teklif, Genel Kurul'da ele alınacak.Bayram öncesi yasalaşması beklenen teklif, bazı eleştiriler nedeniyle bayram sonrasına bırakılmıştı. Uzun dönem askerliği 12 aydan 6 aya düşüren teklif yasalaştığında hali hazırda silah altında bulunan erler bundan faydalanabilecek.Yaklaşık 130 bin erin terhis olacağı belirtiliyor. Bunun da güvenlik zafiyeti yaratacağı öne sürülüyor. Teklifin görüşmelerinin bayram sonrasında bırakılmasında bu eleştiri önemli bir yer tuttu. Konunun yeniden ele alınıp kademeli terhis formülünün uygulanabileceği konuşuluyor.Teklifin 45'inci maddesine de itirazlar var. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.Yeni askerlik sistemiyle bedelli de kalıcı hale getiriliyor. Bir asteğmenin 6 aylık maaşına denk gelecek şekilde bedelli askerliğin fiyatı belirlenecek. Yani şu anki şartlara göre en az 30 bin lira olacak.Meclis askerlik sisteminin yanı sıra yargı reformu için gereken yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için de mesai yapacak.30 Mayıs'ta 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetle özetlenen Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Belge için bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunun için Anayasa Komisyonu'nun tatil dönüşü mesai harcaması bekleniyor. Yeni yargı reformu belgesiyle, avukatlık için sınav ve hakimlerin talebi dışında görev yerinin değiştirilmemesi gibi yeni düzenlemeler getiriliyor.Yargı reformu ve askerlik sistemiyle Meclis komisyonları hayvan hakları için de çalışma yapacak. Yeni kanun teklifi için yapılan ön hazırlığa göre 2 aydan küçük hayvanlar 'pet shop'larda satılamayacak.