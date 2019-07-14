Son dakika 14 Temmuz 2019 Pazar yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik için bedeller açıklandı (Bedelli askerlik başvuru tarihi ve şartları)

Bedelli askerlikte rakamlar açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, başvuruların 16 Temmuz'da alınacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Kanuna'na ilişkin duyuru yaptı.



Buna göre; Bedelli askerlik 2019 yılı ücreti 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 442 Avro olacak.



Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar için başvurular 31 Ağustos 2019 tarihinde sona erecek. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak.



Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.



İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.



Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.



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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU’NA İLİŞKİN DUYURU



1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetler müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar;



a. 2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.



b. 2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.



c. İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a (dahil) kadar yoklamalarını yaptıracaktır.



ç. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.



3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;



a. Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacaktır. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacaktır.



b. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019’a (dahil) kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a (dahil) kadar yapacaktır.



c. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.



4. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro’dur. Mevcut uygulamaya devam edilecektir.



5. İdari para cezası alanlardan;



a. 26 Haziran 2019 (dahil) itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların,



b. 26 Aralık 2019’a (dahil) kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecektir.



6. 2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler 16 Temmuz-31 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.



7. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."



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