Son dakika 15 Eylül 2019 Pazar EYT haberleri... EYT taleplerine olumlu cevap verememenin arka planında ne olduğunu açıkladı

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Son dönemde ısrarla hükümetten çözüm talep edilen konulardan birisi de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu.

Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili özet bir durum değerlendirmesi yaparak; mahalli seçimler öncesinde organize bir EYT baskısına rağmen hükümetin neden taleplere olumlu cevap vermediğini/veremediğini değerlendirmeye çalışacağım.

EYT taleplerine olumlu cevap verememenin arka planında Sosyal Güvenlik sisteminin açıkları ve Sosyal Güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili kaygılar var.

Özetle; Türkiye’nin nüfusu yaşlanıyor, emeklilik sistemi açık veriyor ve merkezi yönetim bütçesinden ciddi bir şekilde transfer sağlanıyor. Bu transfer merkezi yönetim bütçesinin bütün ekonomi üzerine yüklediği finansman baskısının temel nedenidir.

SGK açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin tesis edilebilmesi için gelir ve harcama kısıtları hükümeti EYT konusunda zorlamaktadır.

Doğrusu sosyal güvenlik sistemini zor bir süreç bekliyor."

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