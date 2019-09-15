Son dakika 15 Eylül 2019 Pazar EYT haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kişisel internet sitesinde 'EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkat' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karakaş, yazısında EYT ile ilgili her türlü gelişmeyi anında duyurmaya devam edeceğini belirtti.

"VEDAT BİLGİN ŞİMDİDEN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT sorununu çözmesi için atadığı değerli (1989’dan beri) hocam Prof.Dr. Vedat BİLGİN şimdiden yoğun bir şekilde çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.

VEDAT BİLGİN KİMDİR

"Prof.Dr. Vedat BİLGİN; Akademisyen, Bürokrat, Milletvekili, gazeteci-yazar

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi‘nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde “Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri” konusunda yüksek lisans, “Türkiye’de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci” adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesi‘nde Misafir Öğretim Üyeliğinde bulunan Bilgin, Michigan Üniversitesi’nde “Ortadoğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları” konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, Başbakan Başdanışmanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

25. ve 26. dönem AK Parti Ankara Milletvekili seçildi.

Vedat Bilgin, Halen Cumhurbaşkanı BAŞDANIŞMANI ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başkan vekili olarak görev yapmaktadır."

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