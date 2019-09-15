Son dakika 15 Eylül 2019 Pazar EYT haberleri... Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili bir açıklama yaptı.

Erdursun, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında yıllardır çalışmalar yaptığını, çalışma hayatında sorunların çok olduğunu ifade etti.

Sosyal güvenlik uzmanı, sorunları bilenin de konuşanın da çok olduğunu ancak çözüm önerisi sunanın olmadığını kaydetti.

Erdursun, "Ben EYT konusunda çözüm önerilerimi sundum ve o önerilerim en tepede!" dedi.

ulusal.com.tr