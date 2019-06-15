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Son dakika 15 Haziran 2019 Cumartesi tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Erdoğan ile Bahçeli neler konuştu, gündemlerinde neler vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. Son olarak yaklaşık 2 ay önce nisan ayının başında bir araya gelen iki liderin bugünkü görüşmesinin gündeminde İstanbul seçimleri ve yeni askerlik sistemi teklifi başta olmak üzere gündemdeki konular yer alıyor. Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin bazı bilgiler, Bahçeli ile paylaşması bekleniyor

Son dakika 15 Haziran 2019 Cumartesi tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Erdoğan ile Bahçeli neler konuştu, gündemlerinde neler vardı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 13.30'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki makamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti.

Bu görüşme, saat 13.30'da başladı.

İki isim, son olarak yaklaşık 2 ay önce nisan ayının başında bir araya gelmişti. 

Erdoğan ile Bahçeli, öncelikli olarak İstanbul'da yenilecek olan seçimlere ilişkin bazı seçimler yapacağı bekleniyor. Her iki partinin kurmayları da İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Buna ilişkin bir son değerlendirme yapılacağı belirtildi.

İstanbul'da çalışmaların ele alınacağı aktarıldı ve 10 günlük süre zarfında önümüzdeki süreçte ne gibi adımların atılabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pençe Harekatı'na ilişkin bazı bilgilerin Bahçeli ile paylaşması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte ne gibi adımların atılacağına yönelik değerlendirmelerin söz konusu olduğu vurgulandı.

S-400, F-35 gibi konulardaki başlıklarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bilgileri Bahçeli ile paylaşması bekleniyor.

Görüşmeleri süren yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanun Teklifi konusunda MHP'den bazı öneriler gelmişti. Buna ilişkin değerlendirmelerin de iki isim arasında ele alınması öngörülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi #Bahçeli #erdoğan
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