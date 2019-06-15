Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Askeralma Kanunu Teklifinin 1 ve 2'nci maddesi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'na ait sosyal medya hesabından "Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 18 Haziran 2019 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşim saat 18.05’te kapandı." bilgisi paylaşıldı. İşte teklifin kabul edilen maddeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Askeralma Kanunu Teklifinin (2/1940) 1. bölümünde yer alan maddelerin görüşülmesine başlandı.



Görüşmeler kapsamında 1'inci madde kabul edildi.



Teklifin 1'inci maddesi şu şekilde:



"MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, yükümlülük esasına göre silahaltına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dâhil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir"



Kabul edilen 2'nci maddenin "Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır" olduğu belirtildi.



BİRLEŞİM KAPANDI



TBMM Genel Kurulu'na ait sosyal medya hesabından "Alınan karar gereğince Kanun Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşleri sırasıyla görüşmek için, 18 Haziran 2019 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşim saat 18.05’te kapandı." bilgisi paylaşıldı.



ulusal.com.tr