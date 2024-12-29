SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Önlem olarak köprünün her iki yönü araç trafiğine kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyreden bir otomobilde aniden yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın çıkan otomobile müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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