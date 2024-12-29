SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyreden bir otomobilde aniden yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın çıkan otomobile müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.